​РПЛ входит в десятку самых дорогих лиг мира

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03 Июля 2021, 21:33,
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Портал transfermarkt на своей страничке в «Инстаграме» опубликовал десятку самых дорогих лиг мира по суммарной стоимости футболистов.
Топовая пятёрка вполне прогнозируема. В неё вошли элитные дивизионы Англии, Италии, Испании, Германии и Франции. На шестом месте идёт чемпионат Португалии, а на седьмом – второй дивизион Англии (Чемпионшип). Восьмая позиция у бразильской Серии А, девятая – у голландской Эредивизие, а десятку замыкает Премьер-лига России.
Стоимость игроков в клубах РПЛ составляет 979 миллионов евро. Стоимость игроков лидирующей в рейтинге АПЛ измеряется 8,56 миллиарда евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: РПЛ, Серия А, Апл, Ла Лига, Бундеслига, Лига 1