​РПЛ входит в десятку самых дорогих лиг мира

Портал transfermarkt на своей страничке в «Инстаграме» опубликовал десятку самых дорогих лиг мира по суммарной стоимости футболистов.

Топовая пятёрка вполне прогнозируема. В неё вошли элитные дивизионы Англии, Италии, Испании, Германии и Франции. На шестом месте идёт чемпионат Португалии, а на седьмом – второй дивизион Англии (Чемпионшип). Восьмая позиция у бразильской Серии А, девятая – у голландской Эредивизие, а десятку замыкает Премьер-лига России.

Стоимость игроков в клубах РПЛ составляет 979 миллионов евро. Стоимость игроков лидирующей в рейтинге АПЛ измеряется 8,56 миллиарда евро.