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​Семак допускает, что основным вратарём «Зенита» в сезоне будет 18-летний Одоевский

03 Июля 2021, 21:03,

В субботу «Зенит» сыграл вничью в контрольном поединке против «Шальке 04». Встреча завершилась с результатом 0:0. На экваторе второй половины встречи 18-летний голкипер Даниил Одоевский взял удар с пенальти.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Одоевский не просто набирается опыта на сборах, а является конкурентом в борьбе за роль основного вратаря. Рулевой питерской команды даже допустил, что 18-летний голкипер начнёт сезон 2021/2022 в качестве номера один.

«Я всё допускаю. У нас на данный момент два вратаря, у них равные шансы начать сезон. Что касается опыта, то, конечно, опыта больше у Миши [Кержакова]. Что касается того, кто будет играть, посмотрим, исходя из работы и контрольных матчей», - приводятся слова Семака на страницах официального сайта «Зенита».

Первый официальный матч сезона 2021/2022 – матч против «Локомотива» за Суперкубок России – «Зенит» проведёт 17 июля.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сергей Семак, Даниил Одоевский
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Комментарии (1)
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0
superzina
03 Июля 2021, 21:55

Семак допускает ? он просто рехнулся .

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