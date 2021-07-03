​«Динамо» было разгромлено ЛАСКом

В субботу вечером «Динамо» завершало первый летний сбор в Австрии контрольным поединком против ЛАСКа. Команда Сандро Шварца проиграла своему сопернику с результатом 0:3. Все три гола московские «динамовцы» пропустили ещё до наступления перерыва.

В настоящий момент «Динамо», как и остальные российские команды, готовится к началу сезона 2021/2022. Именно матч с участием «динамовцев» будет открывать Премьер-лигу. В пятницу, 23 июля, «бело-голубые» сыграют против «Ростова» на поле соперника.

Добавим, что в прошлом сезоне «Динамо» заняло только седьмое место в чемпионате России и осталось без еврокубков.