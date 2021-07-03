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​Зинович объяснил, почему выбрал «Локомотив»

03 Июля 2021, 17:37,

Новичок «Локомотива» полузащитник Кирилл Зинович объяснил свой переход в московский клуб. Видео со словами белоруса появилось на клубном канале «железнодорожников» в YouTube.

- Агент сказал, что есть очень большой интерес со стороны «Локомотива». Сказал, что руководство и тренер давно следили за мной. Я ответил «да», потому что это большой клуб. Это большой шаг для меня, для моей карьеры, - сказал Зинович.

Футболист подтвердил, что интерес к нему проявляли и другие клубы из России.

- Да, но «Локомотив» более выше в таблице, играет в еврокубках. И плюс Марко [Николич] мной интересовался. Когда интерес исходит от тренера, для игрока это очень важно, - отметил футболист.

Напомним, что «Локомотив» в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Кирилл Зинович
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