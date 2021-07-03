Стало известно, когда Глушаков продлит контракт с «Химками»

Полузащитник Денис Глушаков в ближайшие дни подпишет новый трудовой договор с подмосковными «Химками». Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Чиновник в интервью ТАСС заявил, что новый договор между сторонами будет подписан в понедельник, 5 июля. Соглашение будет рассчитано больше, чем на один год.

34-летний футболист играет за «Химки» с октября 2020 года. В составе подмосковного коллектива полузащитник сыграл 17 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В прошлом чемпионате России «Химки» финишировали на восьмой строчке в турнирной таблице.