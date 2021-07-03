Макеев стал игроком «Велеса»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Макеев трудоустроился в новом клубе. 31-летний защитник перебрался в столичный «Велес». Игрок заключил трудовое соглашение до лета 2022 года, об этом рапортует пресс-служба клуба.

Напомним, что Евгений защищал цвета «Спартака» с 2007 по 2017 года. Вместе с «красно-белыми» Макеев становился чемпионом российской Премьер-лиги, а также дважды выигрывал серебряные медали.

В составе национальной сборной России защитник провел три поединка.