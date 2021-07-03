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В «Химках» отреагировали на новость о трансфере Ари

03 Июля 2021, 13:13,

В СМИ появилась информация о возможном переходе нападающего Ари в подмосковные «Химки». На эту новость отреагировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Чиновник заявил, что это неправда. Конкретных переговоров с игроком подмосковный клуб не вел.

В минувшем сезоне 35-летний форвард защищал цвета «Краснодара». Он принял участие в 13 поединках, записав на свой счет два забитых мяча.

В чемпионате России Ари также поиграл за столичные «Спартак» и «Локомотив».

В минувшем розыгрыше РПЛ «Химки» финишировали на восьмом месте.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Химки, Трансферы футбола - лето 2021, Ари
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
03 Июля 2021, 13:26

И зря! Нападающий такого уровня очень бы пригодился Химкам на данном этапе. Класс и понимание российского футбола при нём.

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