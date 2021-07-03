Лунёв может переехать в Бундеслигу

Российский вратарь Андрей Лунёв, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.

Как сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Сергей Егоров, заинтересованность в услугах голкипера проявляет леверкузенский «Байер». «Фармацевты» готовятся сделать предложение 29-летнему голкиперу.

Напомним, что трудовой договор Андрея с петербургским «Зенитом» истек 30 июня.

В минувшем розыгрыше РПЛ Лунёв провел 12 поединков, в которых пропустил 11 мячей. Вместе с «сине-бело-голубыми» он стал чемпионом России.