Лунёв может переехать в Бундеслигу

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03 Июля 2021, 11:07,
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Российский вратарь Андрей Лунёв, который в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге.
Как сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Сергей Егоров, заинтересованность в услугах голкипера проявляет леверкузенский «Байер». «Фармацевты» готовятся сделать предложение 29-летнему голкиперу.
Напомним, что трудовой договор Андрея с петербургским «Зенитом» истек 30 июня.
В минувшем розыгрыше РПЛ Лунёв провел 12 поединков, в которых пропустил 11 мячей. Вместе с «сине-бело-голубыми» он стал чемпионом России.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Байер, Трансферы футбола - лето 2021, Андрей Лунёв