Защитник ЦСКА попал в заявку сборной Бразилии на Олимпийские игры

Защитник Бруно Фукс, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, поедет на Олимпийские игры в составе сборной Бразилии. Как сообщает пресс-служба «селесао» посредством социальных сетей, тренерский штаб команды принял решение включить «армейца» в заявку на турнир.

В минувшем сезоне бразильский защитник принял участие лишь в одном поединке чемпионата России, проведя на поле 13 минут. Напомним, что ЦСКА приобрел игрока у «Интернасьоналя» за восемь миллионов евро.

Олимпийские игры состоятся в Токио (Япония). Дата проведения соревнований - с 23 июля по восьмое августа.