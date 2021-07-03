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Защитник ЦСКА попал в заявку сборной Бразилии на Олимпийские игры

03 Июля 2021, 09:28,

Защитник Бруно Фукс, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, поедет на Олимпийские игры в составе сборной Бразилии. Как сообщает пресс-служба «селесао» посредством социальных сетей, тренерский штаб команды принял решение включить «армейца» в заявку на турнир.

В минувшем сезоне бразильский защитник принял участие лишь в одном поединке чемпионата России, проведя на поле 13 минут. Напомним, что ЦСКА приобрел игрока у «Интернасьоналя» за восемь миллионов евро.

Олимпийские игры состоятся в Токио (Япония). Дата проведения соревнований - с 23 июля по восьмое августа.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Сборная Бразилии, Бруно Фукс
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