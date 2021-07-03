«Синий цвет навсегда останется в моём сердце»: Мозес попрощался с «Челси»

Хавбек Виктор Мозес, который накануне подписал полноценный контракт с московским «Спартаком», попрощался с лондонским «Челси».

«С любовью вспоминаю каждый момент, который пережил вместе с «Челси». В моей памяти навсегда останутся победы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге Европы. Я всегда ценил поддержку болельщиков, которые прекрасно ко мне относились. Желаю «Челси» успехов в дальнейшем. Благодарю клуб за все. Синий цвет навсегда останется в моем сердце», - гласит сообщение нигерийца в твиттер-аккаунте.

Минувший сезон Мозес провел за «Спартак» на правах аренды. Вчера, 2 июля, стороны заключили контракт на два года.