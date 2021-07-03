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Слуцкий высказался о форме Игнатьева

03 Июля 2021, 00:12,

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о форме нападающего Ивана Игнатьева.

«Ничего же не стоит на месте, сейчас наверно он находится в наилучшем состоянии за тот промежуток времени, сколько он находится в «Рубине», - приводит слова российского специалиста пресс-служба казанского клуба.

22-летний Игнатьев перешёл в «Рубин» из «Краснодара» в 2020 году, сумма трансфера составила семь миллионов евро. За это время нападающий сыграл 30 матчей за казанцев во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи. Действующее соглашение Ивана с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Иван Игнатьев
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