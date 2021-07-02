Генеральный директор «Спартака»: «Урунов не прогрессирует»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о будущем полузащитника Остона Урунова.

«Учитывая то, что он не прогрессирует, стоит задача принять решение по нему. Это либо аренда, либо продажа. Спроса у нас не было на Урунова, кроме «Уфы», - цитирует Мележикова sport24.

20-летний футболист сборной Узбекистана перешёл в «Спартак» из «Уфы» в августе прошлого года, сумма трансфера составила порядка одного миллиона евро. За это время Урунов принял участие в девяти матчах «красно-белых» во всех турнирах и отметился одним забитым голом. Контракт Остона со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2025 года.