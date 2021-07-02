Черчесов будет отправлен в отставку, если РФС получит согласие от одного из кандидатов

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02 Июля 2021, 21:51,
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может быть отправлен в отставку.
Как сообщает «РБ Спорт», РФС сменит тренера в том случае, если получит согласие от одного из кандидатов. В список возможных наставников входят три зарубежных специалиста и три тренера, работающих в российской Премьер-лиге, а именно – Сергей Семак, Валерий Карпин и Леонид Слуцкий, ни один из них пока не согласился на работу в сборной.
Напомним, что подопечные Станислава Черчесова неудачно выступили на чемпионате Европы, заняв последнее место в своей группе с тремя очками. Россия попала в группу к Финляндии, Дании и Бельгии.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Станислав Черчесов