Черчесов будет отправлен в отставку, если РФС получит согласие от одного из кандидатов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может быть отправлен в отставку.

Как сообщает «РБ Спорт», РФС сменит тренера в том случае, если получит согласие от одного из кандидатов. В список возможных наставников входят три зарубежных специалиста и три тренера, работающих в российской Премьер-лиге, а именно – Сергей Семак, Валерий Карпин и Леонид Слуцкий, ни один из них пока не согласился на работу в сборной.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова неудачно выступили на чемпионате Европы, заняв последнее место в своей группе с тремя очками. Россия попала в группу к Финляндии, Дании и Бельгии.