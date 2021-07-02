Попов: «Мы работаем над трудоустройством Роши»

Спортивный директор московского «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что клуб работает над трудоустройством нападающего Педро Роши.

«Какие-то шорохи есть. Но до конкретики пока еще далеко. Трансферное окно там 1 августа открывается. Мы работаем над этим», - цитирует Попова sport24.

26-летний бразилец выступает за «Спартак» с 2017 года, «красно-белые» заплатили «Гремио» за Рошу 12 миллионов евро. Нападающий сыграл за московский клуб 19 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. Контракт Роши со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.