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Бакаев не покинет «Спартак» летом

02 Июля 2021, 21:26,

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что не планирует покидать московский клуб.

«Я никуда не ухожу. От меня здесь ничего не зависит. Мое дело — играть, работать. Я это и делаю. Я остаюсь, да, все остальное уже не ко мне — не я решаю», - приводит слова россиянина sport24.

25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака», за московский клуб он сыграл 69 матчей, забил 11 голов и отдал 21 голевую передачу. Действующее соглашение Зелимхана с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Зелимхан Бакаев
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Комментарии (1)
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02 Июля 2021, 21:58

А когда?)))

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