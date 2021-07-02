Бакаев не покинет «Спартак» летом

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что не планирует покидать московский клуб.

«Я никуда не ухожу. От меня здесь ничего не зависит. Мое дело — играть, работать. Я это и делаю. Я остаюсь, да, все остальное уже не ко мне — не я решаю», - приводит слова россиянина sport24.

25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака», за московский клуб он сыграл 69 матчей, забил 11 голов и отдал 21 голевую передачу. Действующее соглашение Зелимхана с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в пять миллионов евро.