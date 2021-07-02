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«Спартак» не смог переиграть «Браво» на сборах в Австрии

02 Июля 2021, 20:39,

«Спартак» на сборах в Австрии встречался со словенским клубом «Браво».

Под занавес первого тайма словенцы открыли счёт, ошибкой обороны московского клуба воспользовался Крамарич. Сразу же после перерыва счёт сравнял Мозес, а уже на 59-й минуте «красно-белые» вышли вперёд, точным ударом отметился Бакаев. Удержать победу «Спартаку» не удалось, Огринец, разобравшийся на 85-й минуте с Гапоновым, счёт сравнял. Встреча завершилась вничью 2:2.

В заключительном матче на сборах соперником «Спартака» станет хорватский клуб «Шибеник», с которым москвичи сыграют 5 июля, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 14:00 по московскому времени.

 
Спартак Москва 2:2 Браво
    44' (0:1)
(1:1) Мозес Виктор 53'    
(2:1) Бакаев Зелимхан 60'    
    85' Огринец Санди (2:2)
Ребров Артём Рассказов Николай Жиго Самуэль Гапонов Илья Айртон Лукас Умяров Наиль Мозес Виктор Хендрикс Йоррит Бакаев Зелимхан Мирзов Резиуан Мелкадзе Георгий
 
02 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва
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