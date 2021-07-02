​«Зенит» уволит Семака, в «Локомотив» придёт Рангник, а Холанн поел на полмиллиона евро – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, кто может возглавить «Зенит» вместо Сергея Семака, какой специалист может появиться в «Локомотива», и сколько нападающий Эрлинг Холанн потратил в ресторане во время отдыха в Греции. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» уволит Семака

Через пару недель «Зенит» проведёт матч за Суперкубок России против «Локомотива», однако слухи говорят о том, что у питерцев ещё может смениться главный тренер. По данным СМИ, «сине-бело-голубые» уже сделали предложение Владимиру Петковичу, который вывел сборную Швейцарии в четвертьфинал чемпионата Европы. Если переговоры с Петковичем пройдут успешно, «Зенит» расстанется с Семаком.

В сборной Франции конфликт: Мбаппе завидует Гризманну

Ранний вылет сборной Франции с чемпионата Европы спровоцировал слухи о том, что внутри команды во время турнира было не всё гладко. Поговаривают, что проблемы в отношениях имеются между двумя основными нападающими команды – Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном. По слухам, Мбаппе завидует тому уровню влияния, которое Гризманн имеет в сборной. Антуан, в свою очередь, якобы недоволен тем, что Килиан звал обратно в сборную Карима Бензема. Из-за возвращения форварда «Реала» Гризманну пришлось изменить свою позицию на поле.

В «Локомотив» придёт Рангник

«Локомотив» близок к тому, чтобы заполучить действительно статусного менеджера. По слухам, в обозримом будущем немецкий специалист Ральф Рангник станет спортивным директором «железнодорожников». Поговаривают, Рангник требует ключевую роль в принятии решений в спортивном секторе. В своё время Ральфа связывали с работой в «Милане», и тогда СМИ тоже писали о том, что этому специалисту важно иметь веское слово в спортивной политике, включая трансферную.

«Тоттенхэм» обидит Кейна

Гарри Кейн настроен сделать следующий шаг в своей карьере – шаг навстречу трофеям. Форвард хочет сменить клубную прописку летом и надеется, что руководители «Тоттенхэма» пойдут ему навстречу. Тем не менее, слухи говорят о том, что «шпоры» обидят Кейна, не отпустив его. По данным СМИ, президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви при переговорах с новым тренером Нуну Эшпириту Санту дал ему гарантию, что Кейн останется в команде на следующий сезон.

«Реал» может купить Анчелотти только Мбаппе или Холанна

«Реал» настроен усилить линию нападения, осуществив действительно громкий трансфер. На радаре мадридского клуба находятся Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Хотя бы одного из них «сливочные» хотят подписать уже этим летом. При этом в случае неудач с этими трансферами «Реал» не станет искать какие-либо другие варианты. Флорентино Перес проговорил этот момент с Карло Анчелотти, если верить СМИ. Итальянский специалист готов работать с теми игроками, которые уже есть в составе команды.

Холанн поел на полмиллиона евро

На неделе появилась информация о том, что Эрлинг Холанн ни в чём себе не отказывал во время отдыха в Греции. По данным источника, за один вечер в ресторане в компании своих друзей Холанн заплатил 500 тысяч евро и при этом оставил щедрые чаевые. Молодой футболист «Боруссии» поспешил опровергнуть эту информацию, но было бы странно, если бы Эрлинг поступил иначе.