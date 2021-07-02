​«Зенит» уволит Семака, в «Локомотив» придёт Рангник, а Холанн поел на полмиллиона евро – в главных слухах недели

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02 Июля 2021, 20:13,
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В главных слухах недели вы узнаете о том, кто может возглавить «Зенит» вместо Сергея Семака, какой специалист может появиться в «Локомотива», и сколько нападающий Эрлинг Холанн потратил в ресторане во время отдыха в Греции. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
«Зенит» уволит Семака
Через пару недель «Зенит» проведёт матч за Суперкубок России против «Локомотива», однако слухи говорят о том, что у питерцев ещё может смениться главный тренер. По данным СМИ, «сине-бело-голубые» уже сделали предложение Владимиру Петковичу, который вывел сборную Швейцарии в четвертьфинал чемпионата Европы. Если переговоры с Петковичем пройдут успешно, «Зенит» расстанется с Семаком.Embed from Getty Images
В сборной Франции конфликт: Мбаппе завидует Гризманну
Ранний вылет сборной Франции с чемпионата Европы спровоцировал слухи о том, что внутри команды во время турнира было не всё гладко. Поговаривают, что проблемы в отношениях имеются между двумя основными нападающими команды – Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном. По слухам, Мбаппе завидует тому уровню влияния, которое Гризманн имеет в сборной. Антуан, в свою очередь, якобы недоволен тем, что Килиан звал обратно в сборную Карима Бензема. Из-за возвращения форварда «Реала» Гризманну пришлось изменить свою позицию на поле.Embed from Getty Images
В «Локомотив» придёт Рангник
«Локомотив» близок к тому, чтобы заполучить действительно статусного менеджера. По слухам, в обозримом будущем немецкий специалист Ральф Рангник станет спортивным директором «железнодорожников». Поговаривают, Рангник требует ключевую роль в принятии решений в спортивном секторе. В своё время Ральфа связывали с работой в «Милане», и тогда СМИ тоже писали о том, что этому специалисту важно иметь веское слово в спортивной политике, включая трансферную.Embed from Getty Images
«Тоттенхэм» обидит Кейна
Гарри Кейн настроен сделать следующий шаг в своей карьере – шаг навстречу трофеям. Форвард хочет сменить клубную прописку летом и надеется, что руководители «Тоттенхэма» пойдут ему навстречу. Тем не менее, слухи говорят о том, что «шпоры» обидят Кейна, не отпустив его. По данным СМИ, президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви при переговорах с новым тренером Нуну Эшпириту Санту дал ему гарантию, что Кейн останется в команде на следующий сезон.Embed from Getty Images
«Реал» может купить Анчелотти только Мбаппе или Холанна
«Реал» настроен усилить линию нападения, осуществив действительно громкий трансфер. На радаре мадридского клуба находятся Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Хотя бы одного из них «сливочные» хотят подписать уже этим летом. При этом в случае неудач с этими трансферами «Реал» не станет искать какие-либо другие варианты. Флорентино Перес проговорил этот момент с Карло Анчелотти, если верить СМИ. Итальянский специалист готов работать с теми игроками, которые уже есть в составе команды.Embed from Getty Images
Холанн поел на полмиллиона евро
На неделе появилась информация о том, что Эрлинг Холанн ни в чём себе не отказывал во время отдыха в Греции. По данным источника, за один вечер в ресторане в компании своих друзей Холанн заплатил 500 тысяч евро и при этом оставил щедрые чаевые. Молодой футболист «Боруссии» поспешил опровергнуть эту информацию, но было бы странно, если бы Эрлинг поступил иначе.Embed from Getty Images
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Реал Мадрид, Локомотив Москва, Тоттенхэм, Сборная Франции, Сергей Семак, Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Трансферы футбола - лето 2021, Гарри Кейн, Эрлинг Холанн, Владимир Петкович, Ральф Рангник