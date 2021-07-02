ЦСКА продлил контракт с Жиронкиным и отправил его в аренду

Московский ЦСКА продлил контракт с 21-летним нападающим Виталием Жиронкиным до 2024 года, передаёт пресс-служба клуба. Сообщается, что сразу после продления договора игрок отправился в аренду на сезон в «Волгарь».

Молодой нападающий является воспитанником ЦСКА, однако в основной команде пока дебютировать не успел. В прошлом сезоне Жиронкин выступал в аренде в составе «КАМАЗа», за который сыграл 13 матчей и забил шесть голов.

В молодёжных командах московского клуба игрок провёл 49 матчей, забил 25 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется защитником «Интера».