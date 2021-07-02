ЦСКА продлил контракт с Жиронкиным и отправил его в аренду

|
02 Июля 2021, 20:08,
|
|
Московский ЦСКА продлил контракт с 21-летним нападающим Виталием Жиронкиным до 2024 года, передаёт пресс-служба клуба. Сообщается, что сразу после продления договора игрок отправился в аренду на сезон в «Волгарь».
Молодой нападающий является воспитанником ЦСКА, однако в основной команде пока дебютировать не успел. В прошлом сезоне Жиронкин выступал в аренде в составе «КАМАЗа», за который сыграл 13 матчей и забил шесть голов.
В молодёжных командах московского клуба игрок провёл 49 матчей, забил 25 голов и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется защитником «Интера».
|
Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - лето 2021, Волгарь, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Виталий Жиронкин