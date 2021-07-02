​Урванчки: «Информация о том, что мы с Тедеско были готовы остаться, - слухи»

Бывший тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки высказался по поводу заявления Заремы Салиховой о том, что он и Доменико Тедеско были готовы остаться в клубе.

«Это слухи. Даже не знаю, откуда это возникло», - приводит слова Урванчки sport24.

Напомним, что Макс Урванчки в пятницу посетил расположение «Спартака» в Австрии, где в настоящий момент команда готовится к старту сезона 2021/2022. Урванчки забрал свою серебряную медаль РПЛ, а также такие же медали Доменико Тедеско и Андреаса Хинкеля.

Ближайший официальный матч «Спартак» проведёт в субботу, 24 июня. В первом туре РПЛ «красно-белые» сыграют против «Рубина».