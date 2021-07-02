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Ткачук - новый игрок «Нижнего Новгорода»

02 Июля 2021, 18:57,

Экс-нападающий «Оренбурга» Денис Ткачук стал новым игроком «Нижнего Новгорода». Об этом сообщает официальный сайт клуба  РФПЛ.

«Для меня очень важно то, что клуб будет выступать в Премьер-лиге. Это совсем иной уровень футбола, если сравнивать с ФНЛ. В клубе инфраструктура хорошего уровня, классный стадион. Меня хотели видеть в клубе, и вот я здесь. Я пересекался раньше с некоторыми другими футболистами, сейчас играющими здесь. Они поддерживают меня. Поэтому адаптироваться было совсем несложно.

Это будет особенный сезон для нас, поскольку он будет дебютным для команды в Премьер-лиге. Это новый вызов для нас, и мы будем стараться радовать болельщиков», - отметил Ткачук.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Трансферы футбола - лето 2021, Нижний Новгород, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Денис Ткачук
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