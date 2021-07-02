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​ЦСКА объяснил ситуацию игроков, которые не попали в состав на второй сбор

02 Июля 2021, 18:29,

ЦСКА на страницах своего официального сайта объявил состав на второй летний учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Австрии. В список вошли 27 футболистов.

Что касается тех, кто не вошёл в состав, то ЦСКА объяснил ситуацию таких игроков. Лассана Н’Диайе и Илья Шкурин не отправились на сбор из-за переговоров с другими клубами. Седрик Гогуа в понедельник пройдёт дополнительное обследование, а участвовавший на чемпионате Европы Никола Влашич присоединится к команде 10 числа.

Первый официальный матч нового сезона ЦСКА проведёт в воскресенье, 25 июля. В этот день команда Алексея Березуцкого сыграет дома против «Уфы».

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич, Седрик Гогуа, Илья Шкурин, Лассана Н'Диайе
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