​Экс-тренер «Спартака» Урванчки получил серебряные медали РПЛ, он передаст их Тедеско и Хинкелю

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02 Июля 2021, 18:24,
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Бывший тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки посетил расположение клуба на летних сборах в Австрии. 39-летний немец получил положенную его серебряную медаль за прошлый сезон Премьер-лиги России. Также Урванчки забрал медали Доменико Тедеско и Андреаса Хинкеля, чтобы передать их тренерам.
Макс Урванчки выразил надежду, что в следующем чемпионате России «Спартаку» удастся завоевать уже не серебряные, а золотые медали.
Стоит отметить, что в следующем году «Спартак» будет отмечать своё столетие, и чемпионство к такой дате было бы отличным достижением.
Напомним, что новым главным тренером «Спартака» стал Руй Витория.
Смотрите, кто навестил нас на сборе в Австрии!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) July 2, 2021
После встречи с командой Максу Урванчки вручили серебряные медали сезона-2020/21, которые он также передаст Доменико Тедеско и Андреасу Хинкелю pic.twitter.com/PqXMWGagfb
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Андреас Хинкель, Макс Урванчки