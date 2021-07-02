​Экс-тренер «Спартака» Урванчки получил серебряные медали РПЛ, он передаст их Тедеско и Хинкелю

Бывший тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки посетил расположение клуба на летних сборах в Австрии. 39-летний немец получил положенную его серебряную медаль за прошлый сезон Премьер-лиги России. Также Урванчки забрал медали Доменико Тедеско и Андреаса Хинкеля, чтобы передать их тренерам.

Макс Урванчки выразил надежду, что в следующем чемпионате России «Спартаку» удастся завоевать уже не серебряные, а золотые медали.

Стоит отметить, что в следующем году «Спартак» будет отмечать своё столетие, и чемпионство к такой дате было бы отличным достижением.

Напомним, что новым главным тренером «Спартака» стал Руй Витория.