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​Смотреть матч «Динамо» - «АЕЛ Лимассол» - 2 июля 2021

02 Июля 2021, 17:13,

В пятницу вечером московское «Динамо» будет проводить третий контрольный матч на летнем австрийском сборе. Команда Сандро Шварца сразится против кипрского клуба АЕЛ из города Лимассол.

Клубный канал московских динамовцев в YouTube будет вести прямую трансляцию этой игры из Австрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в семь часов вечера по московскому времени.

Добавим, что «Динамо» в прошлом чемпионате России заняло седьмое место и не смогло пробиться в еврокубки. В новом сезоне «бело-голубые» рассчитывают выступить лучше.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Динамо Москва, АЕЛ Лимассол
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