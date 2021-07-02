​Смотреть матч «Динамо» - «АЕЛ Лимассол» - 2 июля 2021

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02 Июля 2021, 17:13,
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В пятницу вечером московское «Динамо» будет проводить третий контрольный матч на летнем австрийском сборе. Команда Сандро Шварца сразится против кипрского клуба АЕЛ из города Лимассол.
Клубный канал московских динамовцев в YouTube будет вести прямую трансляцию этой игры из Австрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в семь часов вечера по московскому времени.
Добавим, что «Динамо» в прошлом чемпионате России заняло седьмое место и не смогло пробиться в еврокубки. В новом сезоне «бело-голубые» рассчитывают выступить лучше.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Динамо Москва, АЕЛ Лимассол