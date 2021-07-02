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Черчесов назвал причину ненависти Заремы Салиховой к себе

02 Июля 2021, 14:39,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции высказался о словах Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака».

- Следите за высказываниями Заремы Салиховой?

- Вообще-то я не слежу, но когда тебе присылают, что в «Спартак» Черчесов попадет через мой труп»… Если бы это было по-другому написано, я бы не обратил внимания, потому что тем более, мы с ней знакомы, мы с ней общались, с Леонидом Арнольдовичем. Но спасибо Ксении Собчак, которая вот эту передачу сделала, и мне ребята прислали передачу. Есть же вопрос, по какой причине меня не любят. Оказывается, что я любимого вратаря Плетикосу заменил на Джанаева. Во-первых, любимого вратаря Плетикосу в «Спартак» притащил я и сделал этот трансфер, могу рассказать, как это было и что это было. Все игры Плетикоса у меня играл до того момента, пока меня не уволили из «Спартака». Все 17 игр в том сезоне он у меня сыграл. В-С-Е! Подчеркиваю, ни одной секунды. Так что Плетикосу я не менял. Меня, наверное, больше надо любить, потому что любимого вратаря привел все-таки я. И любимый вратарь все игры играл у меня. А вот кто его поменял…

- Валерий Георгиевич.

- Валерий Георгиевич Газзаев?

- Он, по-моему, в «Спартаке» не работал.

- А… Валерий Георгиевич Карпин? Значит, вообще-то там было написано, что его там любят.  А поменял его я. Значит, не я. А не любят меня. А тот, кто его поменял… Как-то  это все интересно получается. Дай бог Зареме здоровья.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Зарема Салихова
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