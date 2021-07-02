​Глушаков остаётся в «Химках»

Полузащитник Денис Глушаков продолжит выступать за «Химки». Как рассказал sport24 Роман Терюшков, занимающий должность министра физкультуры и спорта Московской области, на следующей неделе клуб объявит о подписании с Глушаковым контракта на два ближайших сезона. Договорённость на этот счёт уже достигнута.

34-летний Денис Глушаков выступает за «Химки» с октября прошлого года. В составе подмосковной команды Глушаков провёл 17 матчей, в которых отметился тремя результативными ударами.

Добавим, что в прошлом чемпионате «Химки» финишировали на 8 позиции в турнирной таблице.