Дзагоев, ставший свободным агентом, отправился с ЦСКА на тренировочный сбор

Хавбек Алан Дзагоев, который ранее стал свободным агентом, отправился вместе с делегацией московского ЦСКА на тренировочный сбор в Австрию. Об этом информирует клубная пресс-служба.

Напомним, что срок действия контракта 31-летнего футболиста с москвичами истек 1 июня.

Полузащитник выступает в составе ЦСКА с 2008 года. Вместе с «армейцами» Дзагоев трижды становился чемпионом России и четыре раза выигрывал кубок России.

В минувшем розыгрыше РПЛ Алан провел 15 поединков, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.