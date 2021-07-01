Салихова сказала, какое место займёт «Спартак» в чемпионате России

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в своём телеграм-канале сделала прогноз на предстоящий сезон российской Премьер-лиги.

По мнению Салиховой, чемпионом вновь станет питерский «Зенит», второе место займёт «Локомотив», на третье место Зарема поставила «Спартак», уточнив, что сделала это только из-за любви к команде, на четвертое – «Рубин», а на пятое – «Динамо».

По итогам прошлого сезона «Спартак» под руководством Доменико Тедеско занял второе место в турнирной таблице чемпионата России. В межсезонье клуб возглавил португальский специалист Руй Витория. В первом туре российской Премьер-лиги «красно-белые» сыграют на выезде против «Рубина».