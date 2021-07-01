ЦСКА интересуется защитником «Интера»

Защитник «Интера» Эстеван Далберт может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Как стало известно корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву, интерес к Далберту проявляет ЦСКА. Как сообщается, в нем был лично заинтересован Ивица Олич, но и после ухода хорвата переход бразильца по-прежнему возможен. «Интер» планирует выручить с продажи Далберта 6-7 миллионов евро. Видеть защитника у себя хотят и испанские клубы.

27-летний бразилец перешёл в «Интер» в 2017 году из «Ниццы», сумма трансфера составила порядка 21 миллиона евро. Контракт Далберта с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.