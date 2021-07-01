Салихова: «Агенты, питающиеся в «Локо», теперь дружною гурьбой перейдут в «Спартак»

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01 Июля 2021, 22:54,
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Жена владельца московского «Спартака» Зарема Салихова высказалась о возможном назначении Ральфа Рангника на пост спортивного директора «Локомотива».
«Рангник – кандидатура неоднозначная. Но меня расстроило другое. Агенты, питающиеся в «Локо», теперь дружною гурьбой перейдут в «Спартак». С возвращением!» - написала Салихова в своем телеграм-канале.
Напомним, что в мае Салихова покинула совет директоров «Спартака», выразив несогласие с политикой московского клуба.
По итогам прошлого сезона «красно-белые» заняли второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги и заслужили право выступить в квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Ральф Рангник, Зарема Салихова