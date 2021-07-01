Кудряшов: «Семья хочет вернуться в Москву»

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов ответил на вопрос о своем будущем.

«Хочу играть там, где будет комфортно семье, а они хотят вернуться в Москву. Себе могу пожелать только здоровья, остального можно достичь», - сказал Кудряшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

С января 2020 года защитник выступал за турецкий клуб «Антальяспор», за который он в общей сложности сыграл 62 матча и отметился тремя голевыми передачами. С сегодняшнего дня 34-летний Кудряшов находится в статусе свободного агента, таким образом, новому клубу он достанется бесплатно.

Россиянин известен по своим выступлениям за «Краснодар», «Рубин», «Спартак» и «Ростов».