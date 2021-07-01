«Зенит» готов предложить 3 млн евро за польского нападающего

Форвард «Пяста» Якуб Шверчок может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.

Как сообщает Sport.pl, в услугах футболиста заинтересован «Зенит», который готов предложить за поляка порядка трёх миллионов евро. В «Пясте» не считают, что есть необходимость расставаться с футболистом.

28-летний нападающий перешёл в «Пяст» из «Лудогорца» в июле прошлого года, сумма трансфера составила один миллион евро. Действующее соглашение Якуба с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в три миллиона евро.