«Зенит» готов предложить 3 млн евро за польского нападающего

|
01 Июля 2021, 21:58,
|
|
Форвард «Пяста» Якуб Шверчок может продолжить карьеру в российской Премьер-лиге.
Как сообщает Sport.pl, в услугах футболиста заинтересован «Зенит», который готов предложить за поляка порядка трёх миллионов евро. В «Пясте» не считают, что есть необходимость расставаться с футболистом.
28-летний нападающий перешёл в «Пяст» из «Лудогорца» в июле прошлого года, сумма трансфера составила один миллион евро. Действующее соглашение Якуба с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в три миллиона евро.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Якуб Шверчок