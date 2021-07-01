Мостовой: «Хочется хорошо выступить в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о целях на предстоящий сезон.

«У «Зенита» цель — только побеждать всегда и во всех национальных турнирах. Хочется очень хорошо выступить в Лиге чемпионов, выйти из группы и побороться в плей-офф», - приводит слова Мостового пресс-служба питерского клуба.

23-летний россиянин перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из «Химок», сумма трансфера составила порядка 50 тысяч евро. Действующее соглашение Мостового с питерцами рассчитано до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в три миллиона евро.