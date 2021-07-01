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​«Болонья» может купить Дивеева

01 Июля 2021, 18:43,

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает TuttoBolognaWeb, интерес к российскому футболисту проявляет «Болонья». Клуб сделает предложение московским «армейцам» при вероятном уходе из своих рядов Текехиро Томиясу. Последнего пресса активно сватает в «Тоттенхэм».

За трансфер 21-летнего Игоря Дивеева, если верить источнику, «Болонья» может заплатить ЦСКА 5-6 миллионов евро.

Добавим, что Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Защитник перебрался в московский клуб из «Уфы». Сначала это была аренда, а затем – полноценный трансфер.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Болонья, Трансферы футбола - лето 2021, Игорь Дивеев
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