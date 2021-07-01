​Смотреть матч «Мура» - «Ростов» - 1 июля 2021

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01 Июля 2021, 18:16,
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В четверг «Ростов» завершает первый летний учебно-тренировочный сбор в Австрии контрольным поединком против «Муры». Это достаточно скромная по европейским меркам команда, представляющая Словению.
Следить за игрой между «Мурой» и «Ростовом» можно будет в видеотрансляции, которая пройдёт на клубном канале словенцев в YouTube.
Добавим, что «Ростов» в настоящий момент активно готовится к сезону 2021/2022. Команда Валерия Карпина в новом чемпионате рассчитывает выступить лучше, чем в прошлом, когда ростовчане финишировали только девятыми.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ростов, Мура