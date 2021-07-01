​Смотреть матч «Мура» - «Ростов» - 1 июля 2021

В четверг «Ростов» завершает первый летний учебно-тренировочный сбор в Австрии контрольным поединком против «Муры». Это достаточно скромная по европейским меркам команда, представляющая Словению.

Следить за игрой между «Мурой» и «Ростовом» можно будет в видеотрансляции, которая пройдёт на клубном канале словенцев в YouTube.

Добавим, что «Ростов» в настоящий момент активно готовится к сезону 2021/2022. Команда Валерия Карпина в новом чемпионате рассчитывает выступить лучше, чем в прошлом, когда ростовчане финишировали только девятыми.