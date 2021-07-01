​Азмун присоединился к «Зениту» на сборах

«Зенит» продолжает готовиться к старту нового сезона на сборах в Австрии. В четверг к команде присоединился нападающий Сердар Азмун, о чём сообщает пресс-служба питерского клуба.

Азмун получил дополнительные дни отдыха из-за участия в матчах сборной Ирана.

Учебно-тренировочный сбор «Зенита» в Австрии будет проходить до 11 июля. Первый официальный матч в наступающем сезоне «сине-бело-голубые» проведут 17 числа. В этот день в битве за Суперкубок России питерцы сразятся с «Локомотивом».

Стоит сказать, что слухи регулярно связывают Сердара Азмуна с переходом в другой клуб в летнее трансферное окно.