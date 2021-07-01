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Никифоров - о «письме 14»: «Мы сильно подставили Садырина»

01 Июля 2021, 15:19,

Экс-футболист московского «Спартака» и сборной России Юрий Никифоров вспомнил о скандальной ситуации с «письмом 14». В интервью Sport24 Никифоров признался, что спустя годы жалеет о случившемся. По словам бывшего защитника российской сборной, основная вина в данном инциденте лежит на руководстве РФС. По мнению Никифорова, Павел Садырин был хорошим человеком и замечательным тренером. «Мы, конечно, тогда очень сильно подставили Садырина. И руководство РФС его подставило», - высказался Никифоров.

После завершения отборочного турнира чемпионата мира в 1993 году, 14 футболистов сборной России написали так называемое «письмо 14». В нем игроки выступили против персоны главного тренера Павла Садырина, а также настаивали на улучшении материально-технических условий. По итогам данного скандала, больше половины подписавшихся футболистов пропустили турнир в США.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная России, Юрий Никифоров, Павел Садырин
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