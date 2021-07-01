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​Николич раскрыл планы «Локомотива» на трансферное лето

01 Июля 2021, 14:27,

Рулевой «Локомотива» Марко Николич сказал несколько слов касательно планов клуба на летнем трансферном рынке.

«Два иностранца - наш план. У нас закончил Чорлука, ушли ещё пару игроков. Нужен центральный защитник и один игрок в опорную зону», - приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» готовится к старту сезона 2021/2022. Для «железнодорожников» сезон начнётся уже 17 июля. В этот день подопечные Марко Николича схлестнутся с «Зенитом» в битве за Суперкубок России.

Напомним, что в прошлом чемпионате «Локомотив» занял третье место. Также «железнодорожникам» удалось завоевать национальный кубок.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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