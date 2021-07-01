​Селюк пригрозил ЦСКА обращением в ФИФА из-за ситуации с Гогуа

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа не отправился и на второй учебно-тренировочный сбор команды. Агент футболиста Дмитрий Селюк пригрозил московскому клубу обращением в ФИФА на фоне невыполнения «армейцами» контрактных обязательств перед игроком.

Селюк в разговоре со sport24 отметил, что если ЦСКА не хочет видеть Гогуа в команде из-за перебора легионеров, игрок готов расторгнуть трудовое соглашение с выплатой компенсации. Что касается жалобы в ФИФА, то агент заявил, что сторона игрока будет ждать момента окончания срока заявки на сезон.

«Когда заявка закроется, а Седрика в ней не будет, ФИФА обяжет ЦСКА выплатить все деньги, которые полагаются Седрику до конца его контракта», - пояснил позицию футболиста Дмитрий Селюк.

Добавим, что сезон 2020/2021 Седрик Гогуа провёл в «Роторе» на правах аренды.