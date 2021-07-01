​Рангник близок к назначению в «Локомотиве»

В обозримом будущем Ральф Рангник может занять должность спортивного директора «Локомотива». По данным «Спорт-Экспресса», стороны близки к достижению договорённости по трудовому соглашению.

Отметим, что Ральф Рангник является известным немецким футбольным менеджером и тренером. В качестве тренера этот специалист не работает вот уже два года после сезона 2018/2019 у руля «РБ Лейпцига». С тех пор Рангника слухи связывали со многими клубами, в частности с «Миланом», однако он работал в системе клубов «Ред Булл» на разных менеджерских должностях, а затем отошёл от дел.

«Локомотив» в настоящий момент готовится к следующему сезону, в котором команда будет выступать в Лиге Европы.