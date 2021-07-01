Дзагоев стал свободным агентом

|
01 Июля 2021, 13:34,
|
|
У полузащитника Алана Дзагоева истек срок действия трудового соглашения с московским ЦСКА. С сегодняшнего дня 31-летний футболист является свободным агентом.
Впрочем, не исключено, что стороны подпишут новый контракт. При этом «армейцы» не станут препятствовать переходу игрока в другой клуб. К Дзагоеву проявляют интерес команды РПЛ, а также есть варианты в других чемпионатах.
В составе ЦСКА Алан выступал с 2008 года. На его счету 375 сыгранных матчей, 77 забитых мячей и 90 результативных передач.
В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник сыграл 15 поединков, отметившись двумя голами и одним ассистом.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Алан Дзагоев