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Дзагоев стал свободным агентом

01 Июля 2021, 13:34,

У полузащитника Алана Дзагоева истек срок действия трудового соглашения с московским ЦСКА. С сегодняшнего дня 31-летний футболист является свободным агентом.

Впрочем, не исключено, что стороны подпишут новый контракт. При этом «армейцы» не станут препятствовать переходу игрока в другой клуб. К Дзагоеву проявляют интерес команды РПЛ, а также есть варианты в других чемпионатах.

В составе ЦСКА Алан выступал с 2008 года. На его счету 375 сыгранных матчей, 77 забитых мячей и 90 результативных передач.

В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник сыграл 15 поединков, отметившись двумя голами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Алан Дзагоев
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