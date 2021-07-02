«Спартак» ошибся с продажей Крала, «Зенит» присмотрел поляка, «ПСЖ» собирает сборную мира: трансферы и слухи недели

Чемпионат Европы 2020 входит в решающую стадию. Сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи и всё внимание направлено на поля Мюнхена и Санкт-Петербурга. Завершение Евро-2020 навевает не только тоску, он заставляет скаутов, функционеров и агентов работать с удвоенной силой. Время на трансферы почти не остается, пора уже делать выводы и конкретные шаги, поэтому новости с «рынка» теперь появляются гораздо чаще. «Евро-футбол.ру» собрал самые горячие, свершившиеся и «не очень», трансферы России и топ-5 лиг в традиционном дайджесте.

Российская премьер-лига

Крал у «Спартака» прибыль украл?

До старта Евро-2020 «Вест Хэм» проявлял предметный интерес к Алексу Кралу, но переговоров не было. Небезызвестная Зарема Салихова утверждала, что продавать Крала до Евро - преступление. А теперь этого преступления вообще может не случиться. Английская пресса уверяет, что «молотобойцы» разочаровались в Крале. Прекрасно играет в полузащите чешской команды футболист «Вест Хэма» Томаш Соучек и помощь Алекса ему совсем не требуется. Крал же осел на скамейке запасных и трансферную стоимость не увеличил, а наоборот, отпугнул потенциальных покупателей.

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Есть из Англии интерес и к другому футболисту «Спартака». «Кристал Пэлас» положил глаз на Александра Соболева, утверждает «Матч ТВ». Форвард «красно-белых» тоже не смог поднять цену на Евро-2020, хотя своим падением заработал пенальти в матче с Данией. Перспектива этого трансфера вообще невероятно туманна, как и Альбион, на который отправляют сразу двух игроков «Спартака». При этом, совсем затихли «покупатели» Джордана Ларссона, так и не сыгравшего за Швецию на Евро-2020.

«Зенит» просматривает Евро-2020

И если «Спартак» надеется на чемпионате Европы заработать (пока совсем не получается), то «Зенит» намерен на участников Евро-2020 потратится. В Польше сообщили об предметном интересе к форварду национальной команды Якубу Шверчоку. Он и в товарищеском матче против сборной России смотрелся неплохо, и против Швеции в группе сыграл агрессивно, и в чемпионате Польши за 23 матча отличился 15 раз. 28-летний бомбардир принадлежит «Лудогорцу», с ним и предстоит договариваться «Зениту».

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Второго кандидата питерцам «выписали» из Франции. Могильщик Уэльса в 1/8 финала Евро-2020 Каспер Дольберг ещё до международного турнира был предложен «Зениту». У «Ниццы» проблемы с финансами и она с радостью расстанется с главным активом за хорошие деньги. И здесь наш клуб попал в невыгодную ситуацию. Дольберг-то как раз подорожал после хорошего матча на Евро-2020. Каспер и так не горел желанием переезжать в Россию, так теперь ещё и претендентов на датского нападающего явно прибавится.

«Краснодар» везёт топ-игрока

Пока по Европе «гуляет» Евро-2020, в Южной Америке «гремит» Копа, на которой с переменным успехом выступает громкая трансферная цель «Краснодара». Лукас Торрейра явно не может назвать себя игроком основы сборной Уругвая, но вес в команде он имеет. Имя на европейской арене - тоже, но в последние годы карьера идёт по нисходящей. В «Арсенале» Лукас так и не закрепился, прошлый сезон провёл в аренде, однако и мадридский «Атлетико» не дал ему живительного импульса. «Канониры» готовы продать Торрейру, «Краснодар» уже сделал предложение (сумма не разглашается), но идиллию нарушает позиция игрока. Лукас не очень хочет ехать в Россию и ждёт предложения от клубов Серии А.

Европейские чемпионаты

Грандиозная миграция в Париж

«ПСЖ» до конца не может определиться с главным тренером (слухи постоянно увольняют Почеттино), но трансферную политику проводит абсолютно определённым образом - скупает всех. Только игроку или клубу стоит дать слабину - парижане тут как тут и перехватывают цель. Так Джорджиньо Вейналдум собрался свободным агентом поехать в «Барселону». Клуб мечты, любимый клуб детства - трансфер был так близок. А в итоге появился «ПСЖ», перебил каталонское предложение и голландец следующий сезон начнёт в Париже. Это уже официально.

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Самые известные итальянские инсайдеры уверяют, что на следующей неделе «ПСЖ» объявит ещё о двух приобретениях. Джанлуиджи Доннарумма уже прошёл медобследование для парижан и согласовал контракт. Итальянского голкипера не смутило даже то, что его отдадут в аренду на следующий год. И вряд ли в топ-клуб. Ашраф Хакими же заставил боссов «ПСЖ» раскошелиться. «Интер» получит за крайнего защитника 60 миллионов евро, ещё 10 придут бонусами. Вот так вот Париж объединяет игроков из миланских клубов и проводит самую масштабную трансферную кампанию лета. По активности и, главное, результативности никто не может поспорить с «ПСЖ». Ведь замыкает список приобретения (а точнее, подписаний) Парижа сам Серхио Рамос. Опять же инсайдеры заверяют, что испанский защитник согласовал контракт на два года и теперь будет цементировать оборону «ПСЖ».