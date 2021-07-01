Ловчев заразился коронавирусом

Экс-футболист сборной СССР, а ныне эксперт Евгений Ловчев заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 72-летний аналитик рассказал в интервью «Рейтингу Букмекеров».

«Почувствовал першение в горле, появилась температура. Сделал ПЦР-тест, оказалось, это COVID», - рассказал Ловчев.

При этом эксперт отметил, что ранее сделал прививку от коронавируса. По словам Ловчева, он переносит заболевание в легкой форме.

Большую часть игровой карьеры Евгений Серафимович провел в московском «Спартаке». За сборную СССР Ловчев сыграл 52 матча и забил один гол.