Комличенко сможет сыграть за «Ростов» в матче против «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко, который в следующем сезоне будет выступать в составе «Ростова» на правах аренды, сможет сыграть против команды, которой он принадлежит, передаёт Sport24. Сообщается, что в арендном договоре нет никаких запретов по этому поводу.

Напомним, что «Ростов» арендовал Комличенко этим летом. Форвард будет выступать за команду Карпина до конца сезона.

26-летний нападающий стал игроком «Динамо» в январе 2020 года. Он перешёл из чешской команды «Млада Болеслав» за 3,5 миллиона евро. В футболке динамовцев Комличенко провёл 38 матчей, в которых забил восемь голов.