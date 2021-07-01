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Комличенко сможет сыграть за «Ростов» в матче против «Динамо»

01 Июля 2021, 11:46,

Нападающий московского «Динамо» Николай Комличенко, который в следующем сезоне будет выступать в составе «Ростова» на правах аренды, сможет сыграть против команды, которой он принадлежит, передаёт Sport24. Сообщается, что в арендном договоре нет никаких запретов по этому поводу.

Напомним, что «Ростов» арендовал Комличенко этим летом. Форвард будет выступать за команду Карпина до конца сезона. 

26-летний нападающий стал игроком «Динамо» в январе 2020 года. Он перешёл из чешской команды «Млада Болеслав» за 3,5 миллиона евро. В футболке динамовцев Комличенко провёл 38 матчей, в которых забил восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Динамо Москва, Ростов, Николай Комличенко
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