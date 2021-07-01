Реднапп призвал ужесточить лимит в РПЛ

Экс-наставник «Вест Хэма» и «Тоттенхэма» Гарри Реднапп высказался насчет лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

«Нужно сократить количество легионеров до четырех в заявке. Дайте шанс молодым российским игрокам выходить на поле, набираться опыта», - приводит слова английского специалиста «Спорт-экспресс».

Отметим, что с сезона-2020/2021 в чемпионате России действует лимит «8 легионеров + 17 россиян» в заявке.

В минувшем сезоне РПЛ чемпионом стал петербургский «Зенит». Московский «Спартак» занял второе место, а тройку призеров замкнул еще один столичный клуб - «Локомотив».