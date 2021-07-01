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Дзюба попал в сферу интересов «Фенербахче»

01 Июля 2021, 10:48,

Турецкий «Фенербахче» может подписать нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу, передаёт Fotomac. Сообщается, что один из самых титулованных клубов Турции готов удовлетворить все запросы питерского клуба и самого игрока.

Напомним, что Дзюба перешёл в «Зенит» из московского «Спартака» в 2015 году на правах свободного агента. Со своим нынешним клубом игрок трижды становился чемпионом России. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром национального первенства, забив 20 голов в 27 играх.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к форварду «Кальяри» Джованни Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Фенербахче, Трансферы футбола - лето 2021
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