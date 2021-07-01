Три испанских клуба претендуют на форварда ЦСКА

Аргентинский форвард Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА, может перебраться в чемпионат Испании. Об этом информирует Transfermarketweb.

По данным источника, в подписании контракта с нападающим заинтересованы сразу три клуба. Речь идет о «Сельте», «Гранаде» и «Райо Вальекано».

Напомним, что вторую часть прошлого сезона Адольфо провел на правах аренды за «Беневенто». 22-летний нападающий сыграл 15 поединков в Серии А, отметившись двумя забитыми мячами.

Гайч перешел в «армейский» клуб летом 2020 года. Контракт футболиста с москвичами рассчитан до завершения сезона-2024/2025.