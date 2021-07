«Спартак» сделал предложение Месси

Пресс-служба московского «Спартака» в англоязычной версии клубного твиттер-аккаунта отреагировала на то, что аргентинский форварда Лионель Месси стал свободным агентом. 1 июля у 34-летнего нападающего исток срок действия соглашения с каталонской «Барселоной».

«Настало время шагнуть дальше. Давай», - написали «красно-белые», прикрепив к посту скриншот из симулятора FIFA 21 с предложением о трансфере Месси.

Напомним, что Лео всю свою карьеру провел в каталонской «Барселоне». Он защищает цвета клуба с 2003 года.

Ранее сообщалось о переговорах между сторонами о новом трудовом договоре, однако официального подписания пока не было.

It's our time to step up. Let's go. https://t.co/xI7ZIakOMR pic.twitter.com/PjjygmUDKp