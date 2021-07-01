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«Спартак» сделал предложение Месси

01 Июля 2021, 08:36,

Пресс-служба московского «Спартака» в англоязычной версии клубного твиттер-аккаунта отреагировала на то, что аргентинский форварда Лионель Месси стал свободным агентом. 1 июля у 34-летнего нападающего исток срок действия соглашения с каталонской «Барселоной».

«Настало время шагнуть дальше. Давай», - написали «красно-белые», прикрепив к посту скриншот из симулятора FIFA 21 с предложением о трансфере Месси.

Напомним, что Лео всю свою карьеру провел в каталонской «Барселоне». Он защищает цвета клуба с 2003 года.

Ранее сообщалось о переговорах между сторонами о новом трудовом договоре, однако официального подписания пока не было.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Лионель Месси, Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
01 Июля 2021, 10:58

Ждем аналогичного предложения от ФК "Газ-мяс")))...

0
ARTUR
01 Июля 2021, 09:42
Становятся посмешищем
0
San13
01 Июля 2021, 08:59

Не позорились бы уж:))

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