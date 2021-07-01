«Зенит» заинтересовался Симеоне

Аргентинский форвард Джованни Симеоне может покинуть «Кальяри» и продолжить карьеру в другом чемпионате. Об этом рапортует инсайдер Джанлука ди Марцио.

Журналист сообщает, что в услугах 25-летнего нападающего заинтересованы «Марсель» и петербургский «Зенит». Трансферная стоимость игрока оценивается в 11 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Джованни принял участие в 33 поединках, записав на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи.

Напомним, что «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России и получил путевку в групповой раунд Лиги чемпионов сезона-2021/2022.