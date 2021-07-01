Орлов: «Дзюба - это плохая пародия Роналду»

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01 Июля 2021, 00:39,
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Известный комментатор Геннадий Орлов недоволен техническим арсеналом современных атакующих футболистов российской сборной и приводит для сравнения советские времена, когда у каждого форварда были коронные финты.
- Сегодня ни один нападающий нашей сборной не умеет обыгрывать один в один. Какой финт у Дзюбы? Это плохая пародия Роналду, - приводит слова Орлова Sport24.
Комментатор также добавил, что, например, Артёму Дзюбе и так удается вскрыть оборону условного «Тамбова», а вот в международных матчах появляются большие проблемы.
Отметим, что на чемпионате Европы бельгийский вратарь Тибо Куртуа сравнялся по количеству обводок с Дзюбой.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Геннадий Орлов