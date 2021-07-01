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Орлов: «Дзюба - это плохая пародия Роналду»

01 Июля 2021, 00:39,

Известный комментатор Геннадий Орлов недоволен техническим арсеналом современных атакующих футболистов российской сборной и приводит для сравнения советские времена, когда у каждого форварда были коронные финты.

- Сегодня ни один нападающий нашей сборной не умеет обыгрывать один в один. Какой финт у Дзюбы? Это плохая пародия Роналду, - приводит слова Орлова Sport24.

Комментатор также добавил, что, например, Артёму Дзюбе и так удается вскрыть оборону условного «Тамбова», а вот в международных матчах появляются большие проблемы.

Отметим, что на чемпионате Европы бельгийский вратарь Тибо Куртуа сравнялся по количеству обводок с Дзюбой.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Геннадий Орлов
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