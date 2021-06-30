Кокорин с женой отписались друг от друга в «Инстаграме». Валитова говорит о предательстве близкого человека

|
30 Июня 2021, 23:03,
|
|
Супруга форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, Дарья Валитова, отметилась рядом сообщений в «Инстаграме».
- Предательство близкого человека, наверное, это самое тяжелое, что может случиться с каждым из нас…- написала Валитова в социальной сети, добавив, что никого пока не будет посвящать в подробности, но пообещала, что однажды обо всем расскажет «открыто как никогда».
Чета Кокориных неразлучна с 2014 года и воспитывает сына Майкла. Не так давно друг Кокорина Павел Мамаев расстался с женой Аланой. А брат Александра в среду утром оказался в центре скандала, но отделался лишь штрафом.
Также стало известно о том, что Александр и Дарья отписались друг от друга в «Инстаграме».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Дарья Валитова
А что, назвать сына Михаилом "вера" не позволяет?) Предал, гад. А за счет кого ж она теперь будет себе сумочки от Гуччи за сто тыщ уе покупать?. Ай-Яй-яй, рушится ячейка общества - опора нашего государства (какое гос-во - такая и ячейка))