Кокорин с женой отписались друг от друга в «Инстаграме». Валитова говорит о предательстве близкого человека

Супруга форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, Дарья Валитова, отметилась рядом сообщений в «Инстаграме».

- Предательство близкого человека, наверное, это самое тяжелое, что может случиться с каждым из нас…- написала Валитова в социальной сети, добавив, что никого пока не будет посвящать в подробности, но пообещала, что однажды обо всем расскажет «открыто как никогда».

Чета Кокориных неразлучна с 2014 года и воспитывает сына Майкла. Не так давно друг Кокорина Павел Мамаев расстался с женой Аланой. А брат Александра в среду утром оказался в центре скандала, но отделался лишь штрафом.

Также стало известно о том, что Александр и Дарья отписались друг от друга в «Инстаграме».